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Трамп заявил о продлении работы TikTok в США на 75 дней

21:18, 4 апреля 2025
Моя администрация очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса, — заявил Дональд Трамп.
Трамп заявил о продлении работы TikTok в США на 75 дней
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий срок работы TikTok в США на дополнительные 75 дней. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Я подписываю указ, чтобы сохранить работу TikTok еще на 75 дней», — отметил Трамп.

Он рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса».

Президент США подчеркнул, что власти «не хотят, чтобы TikTok погас»» и рассчитывают на продолжение сотрудничества с китайской стороной для завершения сделки.

«Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки», — добавил Трамп.

Соглашение по продаже TikTok обсуждают с весны 2024 года — тогда одобрили закон, разрешающий запретить соцсеть в США, если ею и дальше будет управлять китайская компания ByteDance. Крайний срок для заключения сделки – 5 апреля.

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Дональд Трамп

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