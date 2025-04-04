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В США ждут представителей Украины для обсуждения сделки по полезным ископаемым — Бессент

20:59, 4 апреля 2025
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ждут делегацию Украины для подписания сделки на следующей неделе.
В США ждут представителей Украины для обсуждения сделки по полезным ископаемым — Бессент
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США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания сделки по полезным ископаемым на следующей неделе. Об этом заявил глава американского министерства финансов Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Мы ожидаем приезд технической команды Украины, уже начиная со следующей недели, и я надеюсь, что мы подпишем этот документ», — отметил министр.

Бессент также указал на то, что Вашингтон расценивает подписание соглашения как взаимовыгодное сотрудничество, которое в том числе покажет России, что США поддерживают Украину.

Как стало известно28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп заявлял, что Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о ископаемых, и предостерег его, что такой шаг может привести к "большим проблемам".

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США Украина

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