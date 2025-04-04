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У США чекають представників України для обговорення угоди щодо корисних копалин — Бессент

20:59, 4 квітня 2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США чекають на делегацію України для підписання угоди наступного тижня.
У США чекають представників України для обговорення угоди щодо корисних копалин — Бессент
Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
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США наступного тижня очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин. Про це заявив глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону.

«Ми очікуємо на приїзд технічної команди України, вже починаючи з наступного тижня, і я сподіваюся, що ми підпишемо цей документ», — зазначив міністр.

Бессент додав, що Вашингтон розцінює підписання угоди як взаємовигідну співпрацю, яка покаже Росії, що США підтримують Україну.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проект угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди про копалини, і застеріг його, що такий крок може призвети до "великих проблем".

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США Україна

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