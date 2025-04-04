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Трамп заявив про продовження роботи TikTok у США на 75 днів

21:18, 4 квітня 2025
Моя адміністрація дуже старанно працювала над угодою з порятунку TikTok, і ми досягли величезного прогресу, - заявив Дональд Трамп.
Трамп заявив про продовження роботи TikTok у США на 75 днів
Фото: EPA/UPG
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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який продовжує термін роботи TikTok у США на додаткові 75 днів. Про це він заявив у соціальній мережі Truth Social.

"Я підписую указ, щоб зберегти роботу TikTok ще на 75 днів", - зазначив Трамп.

Він розповів, що його адміністрація "дуже старанно працювала над угодою з порятунку TikTo" і досягла "величезного прогресу".

Президент США підкреслив, що влада "не хоче, щоб TikTok погас" і розраховує на продовження співпраці з китайською стороною для завершення угоди.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з TikTok та Китаєм для укладання угоди", — додав Трамп.

Угоду з продажу TikTok обговорюють з весни 2024 року — тоді схвалили закон, що дозволяє заборонити соцмережу в США, якщо нею й далі управлятиме китайська компанія ByteDance. Крайній термін для укладення угоди — 5 квітня. 

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Дональд Трамп

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