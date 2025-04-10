В Стамбуле стартовали переговоры США и России по работе дипмиссий

Стороны также обсудят вопросы будущего авиасообщения между США и Россией.

Фото: kyiv24.news

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В Стамбуле начался очередной раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и России по функционированию дипломатических миссий. Встреча проходит в закрытом формате в генеральном консульстве России, сообщают российские СМИ.

В переговорах принимают участие новоназначенный посол России в США Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер. По информации агентства ТАСС, встреча продлится несколько часов и, вероятно, будет короче, чем предыдущий раунд, который проходил в Саудовской Аравии.

Российская сторона поднимет вопрос восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. По словам Дарчиева, это могло бы способствовать активизации официальных контактов и стимулировать деловую активность.

Ожидается, что по итогам встречи не будет публичных заявлений или совместного коммюнике.

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