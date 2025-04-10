Государственная регистрация смерти в Украине — порядок, документы, сроки

В Минюсте напомнили, куда обращаться и какие документы являются основанием для государственной регистрации смерти.

Фото: pereselenci.kh.ua

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило нюансы государственной регистрации смерти в Украине.

Государственная регистрация смерти является важной юридической процедурой, которая подтверждает факт смерти человека и обеспечивает правовые последствия для родственников и наследников. В Украине эта процедура регулируется законодательством, в частности Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Гражданским кодексом Украины.

Куда обращаться для государственной регистрации смерти?

Регистрацию смерти осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины. Также эту функцию могут выполнять исполнительные органы городских, сельских, поселковых советов и ЦНАП.

В соответствии с п.14 гл.1 разд. II Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18.10.2000 № 52/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 18.10.2000 за № 719/4940, в случае введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» заявление о государственной регистрации смерти подается в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту обращения заявителя.

Какие документы являются основанием для государственной регистрации смерти?

Основанием для проведения государственной регистрации смерти являются:

а) врачебное свидетельство о смерти (форма № 106/о), форма которого утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.10.2006 за № 1150/13024;

б) фельдшерская справка о смерти (форма № 106-1/о), форма которой утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.10.2006 за № 1150/13024;

в) врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

г) решение суда об объявлении лица умершим;

ґ) решение суда об установлении факта смерти лица в определенное время;

д) сообщение государственного архива или органов Службы безопасности Украины в случае регистрации смерти лиц, репрессированных по решениям несудебных и судебных органов;

е) сообщение учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, направленное вместе с врачебным свидетельством о смерти.

Кто может обратиться для регистрации смерти?

Государственная регистрация смерти проводится по заявлению родственников умершего, представителей органа опеки и попечительства, работников жилищно-эксплуатационных организаций, администрации учреждения здравоохранения, где наступила смерть, и других лиц.

Какие сроки проведения регистрации и получения свидетельства о смерти?

Государственная регистрация смерти проводится в день обращения. После внесения данных в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан заявителю выдается Свидетельство о смерти и выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на похороны.

Заявление о государственной регистрации смерти подается не позднее трех дней с дня наступления смерти или обнаружения трупа, а в случае невозможности получения врачебного свидетельства о смерти, фельдшерской справки о смерти — не позднее пяти дней.

Если заявление о государственной регистрации смерти поступило после истечения одного года с дня наступления смерти, то государственная регистрация проводится при наличии врачебного свидетельства или фельдшерской справки о смерти установленной формы по заявлению на общих основаниях, но после проверки наличия государственной регистрации смерти по месту наступления смерти, по месту последнего проживания умершего, по месту захоронения или обнаружения трупа либо по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Регистрация смерти по решению суда

Государственная регистрация факта смерти, установленного в судебном порядке, проводится по заявлению лиц, которые были заявителями при рассмотрении судом дела, а также наследников умершего по их обращению в день получения решения суда.

В случае направления судом решения об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту принятия решения государственная регистрация смерти проводится в день получения копии такого решения без обращения какого-либо лица.

Если государственная регистрация смерти проводится на основании решения суда об объявлении лица умершим или установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины, направленного судом, свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

Регистрация смерти граждан Украины за рубежом

Если гражданин Украины умер за рубежом, регистрация смерти может быть осуществлена:

в консульской установе или дипломатическом представительства Украины в другой стране.

в компетентных органах регистрации актов гражданского состояния того государства, где произошла смерть.

Государственная регистрация смерти — это обязательная юридическая процедура, которая обеспечивает защиту прав наследников и выполнение правовых обязательств, связанных со смертью лица. Оперативное обращение в органы государственной регистрации актов гражданского состояния позволяет быстро получить необходимые документы и избежать лишних бюрократических трудностей.

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