Коли повернеться тепла весняна погода — стала відома дата

По всій Україні очікується потепління до +20° .

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Станом на 10 квітня в Україні спостерігаються аномально холодні погодні умови. Незважаючи на те, що весна вже давно повинна була панувати, в усіх областях холодно, сніг та ожеледиця. Але вже наступного тижня очікується потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Телеграм.

Вона зазначила, що вже з 15 квітня очікується потепління до +18-20° по всій Україні.

Сьогодні і найближчі дні ще протримається негода, місцями — сніг, дощ та ожеледь.

Перше фото – прогноз на сьогодні, друге – на 15 квітня.

Нагадаємо, що на горі Піп Іван протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети сягають до метра.

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