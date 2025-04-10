На горі Піп Іван у Карпатах намело до одного метра снігу

Гірські рятувальники повідомляють, що на горі Піп Іван температура повітря -10°С, падає сніг.

Фото: Facebook/Гірські рятувальники Прикарпаття

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У Карпатах спостерігається погіршення погодних умов. Станом на ранок 10 квітня на горі Піп Іван — хмарно, туман, дуже обмежена видимість. У деяких місцях снігові перемети досягають висоти до одного метра. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Гірські рятувальники Прикарпаття".

"Станом на 7:40 на горі Піп Іван — хмарно, туман, мінімальна видимість. Вітер — західний та північно-західний (10-12 метрів за секунду). Температура повітря становить 10° морозу, падає сніг", — йдеться у дописі.

Упродовж доби на вершині випало приблизно 20 сантиметрів снігу.

Зазначимо, що у Києві 10 квітня з самого ранку сніжить.

Синоптик Наталка Діденко попереджала про погіршення погодних умов.

"10 квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер! Некомфортна погода!" , - зазначила вона.

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