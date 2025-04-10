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У ЗСУ повідомили, що скасували наказ щодо мобілізації екскерівника ДФС Романа Насірова

08:47, 10 квітня 2025
Наразі проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу Насірова в ході судового процесу.
У ЗСУ повідомили, що скасували наказ щодо мобілізації екскерівника ДФС Романа Насірова
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Наказ про мобілізацію ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого обвинувачуюють в отриманні хабаря, було анульовано. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести внутрішнє розслідування обставин його призову. Про це повідомила Військова служба правопорядку.

Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗСУ, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025.

Командир бригади визнав наказ протиправним та скасував його. Водночас матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

У ВСП наголосили, що підрозділи частини А0139, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років війни.

"Потрібно зазначити, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗСУ Її підрозділи, разом із іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни. ЗСУ сьогодні ведуть запеклу боротьбу з ворогом за нашу свободу і незалежність – за це віддають свої життя наші герої. У ЗСУ формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", – додали у Військовій службі правопорядку.

Раніше повідомлялося, що колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Наразі справа Насірова перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Нагадаємо, дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 – 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн. 

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ЗСУ Роман Насіров мобілізація

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