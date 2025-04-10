Київ атакували шахеди — є постраждалі та руйнування, фото

Були пошкоджені приватні будинки, дві жінки постраждали.

Фото: ДСНС

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У ніч проти 10 квітня РФ атакувала Київ шахедами. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Так, у Голосіївському районі сталася пожежа на території складського приміщення. Вогонь приборкали. У Дарницькому районі - руйнування приватного будинку. Пошкоджено вікна будинків поруч та авто. Пожежу ліквідовано.

Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша отримала множинні дрібні поранення правого передпліччя, розповіли в ДСНС. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації до медзакладу.

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