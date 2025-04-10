Киев атаковали шахеды — есть пострадавшие и разрушения, фото

Были повреждены частные дома, две женщины пострадали.

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В ночь на 10 апреля РФ атаковала Киев шахедами. Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города.

Так, в Голосеевском районе произошел пожар на территории складского помещения. Огонь потушили. В Дарницком районе – разрушение частного дома. Повреждены окна домов и авто. Пожар ликвидирован.

Две женщины обратились за медицинской помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая получила множественные мелкие ранения правого предплечья, рассказали в ГСЧС. Пострадавшим оказали помощь на месте, без госпитализации в медучреждение.

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