Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Киев атаковали шахеды — есть пострадавшие и разрушения, фото

08:58, 10 апреля 2025
Были повреждены частные дома, две женщины пострадали.
Киев атаковали шахеды — есть пострадавшие и разрушения, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 10 апреля РФ атаковала Киев шахедами. Спасатели были привлечены в Дарницком и Голосеевском районах города. 

Так, в Голосеевском районе произошел пожар на территории складского помещения. Огонь потушили. В Дарницком районе – разрушение частного дома. Повреждены окна домов и авто. Пожар ликвидирован.

Две женщины обратились за медицинской помощью: одна из них имела острую реакцию на стресс, другая получила множественные мелкие ранения правого предплечья, рассказали в ГСЧС. Пострадавшим оказали помощь на месте, без госпитализации в медучреждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев шахеды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Законопроект, позволяющий сотрудникам НАПК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, рекомендован к принятию

Рекомендованный к принятию законопроект снимает ограничение, которое препятствует кандидатам, в том числе в Антикорсуд, не сдавшим экзамен или не явившимся на него, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в э-декларации

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за неподачу для опубликования электронной декларации в НАПК или указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений.

Кабмин установил, что материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель не публикуются в электронном виде на сайте Госгеокадастра

Материалы государственного фонда документации по землеустройству и оценке земель отныне должны предоставляться запрашивающим лицам без сведений о координатах поворотных точек границ объектов и не будут публиковаться в электронном виде на сайте Госгеокадастра.

Кабмин изменил порядок взаимодействия органов исполнительной власти в электронной форме

Изменен регламент, определяющий общие принципы использования системы электронной взаимосвязи органов исполнительной власти — СЭВ ОИВ, а также типовые инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации электронного межведомственного обмена.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео