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Прекратите стучать пальцем по документу, —Зеленский раскритиковал Бессента за подход в соглашении о недрах

08:22, 10 апреля 2025
Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, «сейчас нужно подписать» — на это я мог только сказать ему «прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно», — сказал Владимир Зеленский.
Прекратите стучать пальцем по документу, —Зеленский раскритиковал Бессента за подход в соглашении о недрах
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущее соглашение о полезных ископаемых должно учитывать интересы как Украины, так и Соединенных Штатов. Он также отметил, что ни одно давление в этом вопросе на него не возымеет действия.

Также Зеленский считает, что министр финансов США Скотт Бессент избрал неправильный подход в переговорах по соглашению о редкоземельных металлах, во время переговоров в феврале глава государства призвал "прекратить стучать пальцем и говорить предметно". Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции.

"Он сказал "Вы сейчас должны это подписать". Я скрывать не буду: у меня есть разные черты, как и у каждого человека, присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "Сейчас надо подписать" - на это я мог только сказать ему "Прекратите стучать пальцем и ну-ка говорю я но говорить считаю Украину третьесортной страной. Я считаю, что мы должны общаться на равных", - говорит Зеленский.

Отметим, что Бессент заявлял, что соглашение должны были подписать к визиту Зеленского в Вашингтон, но этого не произошло из-за позиции Киева. Он также сказал, что Президент не получает хороших советов от своих советников.

Президент Зеленский ответил на эти слова: "В то утро (в день встречи с Бессентом в Киеве) у меня было два диалога — с министром финансов и премьер-министром. Почему только с ними двумя? Потому что у них были две встречи с Бессентом еще до меня. Так что я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами. понять, что он еще не готов.

Напомним, что Зеленский раскрыл детали о встрече Украины и США по соглашению о недрах.

Отметим, что Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых.

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США Владимир Зеленский

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