Владимир Зеленский раскрыл детали встречи Украины и США по соглашению о недрах

Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах состоятся в Вашингтоне 11-12 апреля.

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Технический раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о недрах состоится в Вашингтоне 11-12 апреля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет Общественное.

По словам Зеленского, делегацию возглавит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

В частности, как отметил глава государства, это будет первая встреча технических команд, цель которой — выработать основные принципы соглашения. Одно из условий соглашения, которое будет отстаивать техническая группа в обсуждениях с американскими чиновниками — это паритетность в управлении фондом.

«Должен быть паритет. Неважно, откуда ты берешь деньги. И если ты партнер в фонде, в котором всё должно быть 50/50 — нельзя просто забрать то, что было. Можно рассчитывать на модернизацию, будущую добычу», — отметил Зеленский.

Отметим, что Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых.

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