Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

На фото министр финансов США Скотт Бессент

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Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на юридических советников для подготовки соглашения о полезных ископаемых с США.

Так, распоряжением правительства от 8 апреля №316-р «с целью защиты национальных интересов Украины и формирования позиции Украины» с учетом специфики законодательства Соединенных Штатов Америки и Украины при подготовке согласованной позиции Украины относительно процесса переговоров с США для заключения Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления выделено 113 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта указанного Соглашения, а именно:

Министерству экономики — 59 млн грн,

Министерству юстиции — 54 млн грн.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, Министерству экономики и Министерству юстиции поручено незамедлительно обеспечить до 15 апреля 2025 года привлечение консультантов, имеющих опыт предоставления Кабинету Министров консультационных услуг по управлению государственным долгом и осуществлению государственных внешних заимствований, а также консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также Кабмин решил расширить полномочия Минюста, чтобы тот мог привлечь юридических советников для разработки переговорных позиций Украины во время переговоров с американской стороной относительно проекта соглашения о полезных ископаемых.

Соответствующие изменения 8 апреля внесены в пункт 4 Положения о Министерстве юстиции, утвержденного постановлением КМУ №228.

Теперь Минюст также может привлекать национальных иностранных консультантов (советников), других субъектов хозяйствования для предоставления юридических, консультационных услуг, связанных с проведением анализа проектов международных договоров Украины, контрактов и других соглашений, заключаемых Украиной с иностранными субъектами, и разработкой переговорных позиций Украины при их заключении.

Напомним, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов еще не выбрана, однако должна быть определена на этой неделе.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и формирует группу, которая отправится на переговоры в Вашингтон.

Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять также юридическая компания.

Автор: Наталя Мамченко

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