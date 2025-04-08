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Юлия Свириденко сообщила, когда Украина выберет юркомпанию для работы над соглашением о полезных ископаемых с США

18:31, 8 апреля 2025
Юлия Свириденко подчеркнула, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов на данный момент не выбрана.
Юлия Свириденко сообщила, когда Украина выберет юркомпанию для работы над соглашением о полезных ископаемых с США
Фото: me.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания. На данный момент продолжается подбор компании.

Позже первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов еще не выбрана, но должна быть определена на этой неделе, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Свириденко, украинская делегация поедет в США после того, как будут сформированы команды, Президент Владимир Зеленский согласует основные переговорные позиции и будут соответствующие директивы.

В то же время конкретных дат она не назвала. «Это все, что я могу вам рассказать», — сказала Свириденко.

В свою очередь, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что обновленное соглашение с странами ЕАВТ не повлияет на соглашение о полезных ископаемых с США.

«Не все в жизни так связано», — сказал он.

Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США на этой неделе ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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США Украина

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