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Украина отправит делегацию в США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых — Юлия Свириденко

08:12, 7 апреля 2025
В состав команды войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
Украина отправит делегацию в США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых — Юлия Свириденко
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Украинская делегация отправится в Вашингтон на этой неделе для технических переговоров по новому проекту соглашения о полезных ископаемых. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в интервью агентству Associated Press.

По её словам, новый проект соглашения со стороны США «показывает, что намерение создать фонд или совместно инвестировать сохраняется».

«Сейчас у нас есть документ, который отражает позицию юридической команды Министерства финансов США. Это не окончательная версия, это не совместная позиция», – отметила Свириденко.

Министр подчеркнула: сейчас задача Украины – собрать техническую команду для переговоров, определить красные линии и ключевые принципы, и уже на следующей неделе отправить делегацию в Вашингтон для технических переговоров.

«Понятно, что все параметры этого соглашения невозможно обсудить в онлайн-режиме. Нам нужно сесть с командами и продолжить разговор лично», – сказала глава Минэкономики.

В настоящее время проводится отбор юридических, инвестиционных и финансовых советников.

«Это знаменует новый этап в отношениях с Соединёнными Штатами, который требует опыта в различных сферах. В конечном счёте, всё будет решено в ходе переговоров», – отметила она.

Министр добавила, что Украина очень сосредоточена на том, чтобы окончательный проект соглашения после переговоров полностью соответствовал стратегическим интересам.

«Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон», – подытожила Свириденко.

Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.

Добавим, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания.

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США Украина

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