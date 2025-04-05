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Україну на переговорах щодо угоди про копалини представлятиме юридична компанія — Зеленський

08:29, 5 квітня 2025
Наступного тижня юристи представлять Зеленському український драфт угоди про копалини.
Україну на переговорах щодо угоди про копалини представлятиме юридична компанія — Зеленський
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На переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини Україну представлятиме юридична компанія. Наразі триває підбір компанії, сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, є три юридичні компанії, готові до роботи над українським варіантом угоди про копалини зі США.

Також він анонсував зустріч на початку тижня з українською командою, де будуть представлені усі пункти угоди, що "задовольняють нас або які будуть відображати справедливість, справедливість в угоді на нашу думку".

Зеленський зазначив, що йому коротко представлять основні пункти українського драфту угоди, після цього буде готова технічна команда для відрядження у США та подальшого діалогу з американськими партнерами.

Наразі Україна розраховує на відрядження технічної команди, сам Зеленський поки не планує робочу поїздку до США.

Нагадаємо, глава американського міністерства фінансів Скотт Бессент заявив, що США наступного тижня очікують на візит технічної команди України для обговорення та підписання угоди щодо корисних копалин. 

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США юрист Україна Володимир Зеленський

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