На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки, фото

На Київщині чоловік знайшов протитанкову міну під час прогулянки. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
Так, до правоохоронців надійшов виклик в селище Гребінки. Заявник повідомив, що виявив під час прогулянки предмет, схожий на протитанкову міну.
Інспектори швидко прибули на місце події та повідомили про подію працівників ДСНС. Поки з небезпечною знахідкою працювали спеціалісти, поліцейські охороняли місце події.
Патрульні надали дієві поради у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси.
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