Чи повинен репетитор подавати декларацію про доходи — роз’яснення

У разі, якщо вчителі або викладачі, які надавали репетиторські послуги протягом минулого року, не зареєстровані ФОПом, то такі особи зобов’язані задекларувати отримані доходи.

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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи повинен репетитор подавати декларацію про доходи.

У разі, якщо вчителі або викладачі, які надавали репетиторські послуги протягом минулого року, не зареєстровані фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність у рамках діяльності з надання послуг репетитора, то такі особи зобов’язані задекларувати отримані доходи

Звертаємо увагу, що до репетиторських належать, зокрема, послуги з виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовки дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів тощо.

За результатами декларування така фізична особа зобов'язана самостійно до 01 серпня 2025 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації за 2024 рік (податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір у розмірі 1,5%).

Нагадаємо, що Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або відправити до податкової засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

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