Практика судів
  1. В Україні

Чи повинен репетитор подавати декларацію про доходи — роз’яснення

09:25, 5 квітня 2025
У разі, якщо вчителі або викладачі, які надавали репетиторські послуги протягом минулого року, не зареєстровані ФОПом, то такі особи зобов’язані задекларувати отримані доходи.
Чи повинен репетитор подавати декларацію про доходи — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює, чи повинен репетитор подавати декларацію про доходи.

У разі, якщо вчителі або викладачі, які надавали репетиторські послуги протягом минулого року, не зареєстровані фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність у рамках діяльності з надання послуг репетитора, то такі особи зобов’язані задекларувати отримані доходи

Звертаємо увагу, що до репетиторських належать, зокрема, послуги з виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовки дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів тощо.  

За результатами декларування така фізична особа зобов'язана самостійно до 01 серпня 2025 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації за 2024 рік (податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір у розмірі 1,5%).

Нагадаємо, що Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або відправити до податкової засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісіям Верховної Ради пропонують дати право ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів

Депутати пропонують наділити тимчасові слідчі і тимчасові спеціальні комісії парламенту повноваженнями ініціювати дисциплінарне провадження щодо суддів.

Документи для участі у конкурсі на посади суддів Апеляційної палати ВАКС можна подати з 1 по 30 червня – ВККС

У ВККС вирішили дочекатися змін до закону, які дозволять повторно брати участь у конкурсі кандидатам, для яких попередній конкурс виявився невдалим.

Для участі у доборі на 1 800 посад суддів місцевих судів подали документи 8 549 кандидатів – як проходили добори попередніх років

Добори 2011, 2012, 2013 та 2017 років проходили більш скромно, але регулярно.

Закон про реформу оплати праці держслужбовців досі не підписано, хоча планувалося, що він набуде сили 1 квітня

Закон про реформу оплати праці чиновників поки не набув чинності.

Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді