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Должен ли репетитор подавать декларацию о доходах — разъяснение

09:25, 5 апреля 2025
В случае, если учителя или преподаватели, предоставлявшие репетиторские услуги в течение прошлого года, не зарегистрированы ФЛП, такие лица обязаны задекларировать полученные доходы.
Должен ли репетитор подавать декларацию о доходах — разъяснение
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, должен ли репетитор подавать право на доходы.

В случае, если учителя или преподаватели, оказывавшие репетиторские услуги в течение прошлого года, не зарегистрированы физическим лицом – предпринимателем или лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность в рамках деятельности по предоставлению услуг репетитора, то такие лица обязаны задекларировать полученные доходы

Обращаем внимание, что к репетиторским относятся, в частности, услуги по выполнению контрольных, курсовых, дипломных работ, подготовки детей в школу, независимое тестирование, поступления в учебные заведения, обучение по любым предметам и т.д.

По результатам декларирования такое физическое лицо обязано самостоятельно до 01 августа 2025 года уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой Декларации за 2024 год (налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор в размере 1,5%).

Напомним, что Декларацию можно подать лично плательщиком или уполномоченным на это лицом, отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения или отправить в налоговую средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением условия регистрации электронной подписи в порядке, определенном законодательством.

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