В Киевской области мужчина нашел противотанковую мину во время прогулки, фото

В Киевской области мужчина нашел противотанковую мину во время прогулки. Об этом сообщает патрульная полиция Белой Церкви.
Так, в милицию поступил вызов в поселок Гребенки. Заявитель сообщил, что обнаружил во время прогулки предмет, похожий на противотанковую мину.
Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и сообщили о происшествии работников ГСЧС. Пока с опасной находкой работали специалисты, полицейские охраняли место происшествия.
Патрульные предоставили действенные советы в случае обнаружения боеприпасов или предметов по внешним признакам похожих на боеприпасы.
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