Украину на переговорах по соглашению об ископаемых будет представлять юридическая компания — Зеленский

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения о ископаемых.

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На переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания. В настоящее время идет подбор компании, сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, есть три юридические компании, готовые к работе над украинским вариантом соглашения о ископаемых из США.

Также он анонсировал встречу в начале недели с украинской командой, где будут представлены все пункты соглашения, "удовлетворяющие нас или отражающие справедливость, справедливость в соглашении по нашему мнению".

Зеленский отметил, что ему кратко представят основные пункты украинского драфта соглашения, после этого будет готова командировочная техническая команда в США и дальнейшего диалога с американскими партнерами.

Сейчас Украина рассчитывает на командировку технической команды, сам Зеленский пока не планирует рабочую поездку в США.

Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США на следующей неделе ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.

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