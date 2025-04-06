Запад вступает в новую эру из-за тарифов, введенных Трампом, – премьер Британии Стармер

Стармер заявил о конце глобализации после введения тарифов Трампом.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что понимает причину введения тарифов президентом Дональдом Трампом и что Запад вступает в новую экономическую эру. Об этом говорится в официальном заявлении премьер-министра для Sunday Times.

«Мир изменился, глобализация закончилась, и мы находимся в новой эпохе», - отметил Стармер.

Заявление было сделано после того, как в среду Трамп объявил о введении новых пошлин для десятков стран мира, включая 10%-й налог на товары из Великобритании.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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