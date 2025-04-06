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Захід вступає в нову еру через тарифи, введені Трампом, – прем'єр Британії Стармер

21:55, 6 квітня 2025
Стармер заявив про кінець глобалізації після введення тарифів Трампом.
Захід вступає в нову еру через тарифи, введені Трампом, – прем'єр Британії Стармер
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що розуміє причину введення тарифів президентом Дональдом Трампом і що Захід вступає в нову економічну еру. Про це йдеться в офіційній заяві прем'єр-міністра для Sunday Times.

«Світ змінився, глобалізація закінчилася, і ми перебуваємо в новій епосі», — зазначив Стармер.

Заява була зроблена після того, як у середу Трамп оголосив про введення нових мит для десятків країн світу, включаючи 10%-й податок на товари з Великої Британії.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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