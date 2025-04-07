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За зразком з Інтернету чоловік зробив документи про інвалідність, щоб виїхати за кордон – що вирішив суд

07:54, 7 квітня 2025
В Одеській області судили чоловіка за спробу незаконного виїзду за підробленими документами.
За зразком з Інтернету чоловік зробив документи про інвалідність, щоб виїхати за кордон – що вирішив суд
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В Одеській області судили чоловіка за підробку офіційних документів, що дозволяли йому незаконно виїхати за кордон. Чоловік, усвідомлюючи обмеження для призовників, вирішив використати підроблені довідки, щоб уникнути заборон.

Через Інтернет він знайшов зразки документів для осіб з інвалідністю, і на основі цих зразків підробив довідки, змінивши дані на свою користь. Чоловік вніс ім'я дружини, вставив її фотографії та надрукував підроблені медико-соціальні документи, які виглядали як справжні.

30 січня 2025 року він спробував перетнути Державний кордон України через міжнародний пункт пропуску «Старокозаче — Тудора» в Одеській області, надавши прикордонникам підроблені документи. Однак, під час паспортного контролю, співробітники Державної прикордонної служби України виявили фальшивку.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину і погодився з обставинами досудового розслідування. Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у справі № 495/1916/25 також врахував його каяття та позитивну характеристику з місця роботи. В результаті, чоловікові було призначено покарання у вигляді штрафу на суму 17 000 гривень за підробку офіційних документів, об'єднавши покарання за двома статтями, що передбачають відповідальність за підробку та використання підроблених документів.

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