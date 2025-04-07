По образцу из Интернета мужчина сделал документы об инвалидности, чтобы выехать за границу – что решил суд

В Одесской области судили мужчину за попытку незаконного выезда по поддельным документам.

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В Одесской области судили мужчину за подделку официальных документов, позволявших ему незаконно выехать за границу. Мужчина, осознавая ограничения для призывников, решил использовать поддельные справки, чтобы избежать запретов.

Через Интернет он нашел образцы документов для лиц с инвалидностью, и на основе этих образцов подделал справки, изменив данные в свою пользу. Мужчина внес имя жены, вставил ее фотографии и напечатал поддельные медико-социальные документы, которые выглядели как настоящие.

30 января 2025 года он попытался пересечь Государственную границу Украины через международный пункт пропуска «Староказачье - Тудора» в Одесской области, предоставив пограничникам поддельные документы. Однако, во время паспортного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили фальшивку.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и согласился с обстоятельствами досудебного расследования. Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области по делу № 495/1916/25 также учел его раскаяние и положительную характеристику с места работы. В результате, мужчине было назначено наказание в виде штрафа на сумму 17 000 гривен за подделку официальных документов, объединив наказание по двум статьям, предусматривающим ответственность за подделку и использование поддельных документов.

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