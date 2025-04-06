ООН фактически признала ракетный удар по Кривому Рогу нарушением международного права

Дмитрий Лубинец поддержал призыв ООН к расследованию военного преступления России.

Фото: Telegram / dmytro_lubinetzs

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало, что российская атака на Кривой Рог 4 апреля может быть классифицирована как военное преступление. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Это принципиальная и чрезвычайно важная позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которая фактически признает: атака российских вооруженных сил на Кривой Рог может представлять военное преступление, поэтому действия РФ должны быть срочно расследованы», - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что ракетный удар по Кривому Рогу является примером неизбирательной жестокости, поскольку, по данным представителей ООН, в этом районе не было очевидных военных объектов. Это еще раз подтверждает грубое нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

"Я полностью поддерживаю призыв к быстрому, независимому и эффективному расследованию. Такие действия должны иметь не только моральную, но и четкую юридическую оценку - как военные преступления. Международное сообщество должно показать: преступления против мирного населения не остаются безнаказанными. Справедливость - это не только принцип. Это обязанность. Мир не имеет права молчать, когда убивают детей», - добавил Лубинец.

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