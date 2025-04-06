Что делать, чтобы не получать штрафы за чужие нарушения

Украинцы могут избежать ответственности за нарушение ПДД, оформляя статус «надлежащего пользователя».

Фото: NCars

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В случае передачи автомобиля другому лицу, ответственность за нарушение ПДД несет владелец транспортного средства. Однако есть способ избежать штрафов, если за рулем был другой водитель. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины.

В частности, для того чтобы избежать ответственности за нарушения, совершенные другими водителями, необходимо оформить статус «надлежащего пользователя». Это официальная процедура, благодаря которой лицо, которое фактически управляет авто, но не является его владельцем, несет ответственность за нарушение правил дорожного движения. В таком случае штрафы за нарушения, зафиксированные камерами автофиксации, будут поступать именно к лицу, которое было за рулем, а не к владельцу транспортного средства.

Например, если автовладелец передал свою машину другому лицу без официального оформления договора купли-продажи или временного пользования, ему могут начать поступать штрафы за нарушения ПДД, которые он не совершал. Чтобы избежать этого, владелец может назначить надлежащего пользователя автомобиля.

Надлежащий пользователь - это физическое лицо, которое имеет законное право управлять транспортным средством, но не является его владельцем. В таком случае штрафы за нарушение ПДД будет получать именно водитель, а не владелец авто.

Оформить статус надлежащего пользователя можно в любом сервисном центре МВД, в Кабинете водителя или через приложение Дія. Для этого нужно иметь свидетельство о регистрации авто и водительское удостоверение соответствующей категории. Процесс оформления можно осуществить удаленно с помощью цифровых подписей.

Также в приложении Дія для оформления нужно иметь паспорт гражданина Украины или загранпаспорт и пройти авторизацию. После согласования заявки в цифровых документах надлежащего пользователя появляется свидетельство о регистрации транспортного средства.

Срок шеринга авто определяется сторонами соглашения и может быть досрочно отменен как водителем, так и владельцем.

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