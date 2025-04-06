Що робити, щоб не отримувати штрафи за чужі порушення

Українці можуть уникнути відповідальності за порушення ПДР, оформлюючи статус «належного користувача».

Фото: NCars

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У разі передачі автомобіля іншій особі, відповідальність за порушення ПДР несе власник транспортного засобу. Однак є спосіб уникнути штрафів, якщо за кермом був інший водій. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС України.

Зокрема, для того щоб уникнути відповідальності за порушення, скоєні іншими водіями, необхідно оформити статус «належного користувача». Це офіційна процедура, завдяки якій особа, яка фактично керує авто, але не є його власником, несе відповідальність за порушення правил дорожнього руху. У такому разі штрафи за порушення, зафіксовані камерами автофіксації, надходитимуть саме до особи, яка була за кермом, а не до власника транспортного засобу.

Наприклад, якщо автовласник передав свою машину іншій особі без офіційного оформлення договору купівлі-продажу чи тимчасового користування, йому можуть почати надходити штрафи за порушення ПДР, які він не скоював. Щоб уникнути цього, власник може призначити належного користувача автомобіля.

Належний користувач – це фізична особа, яка має законне право керувати транспортним засобом, але не є його власником. В такому разі штрафи за порушення ПДР буде отримувати саме водій, а не власник авто.

Оформити статус належного користувача можна в будь-якому сервісному центрі МВС, у Кабінеті водія або через застосунок Дія. Для цього потрібно мати свідоцтво про реєстрацію авто та посвідчення водія відповідної категорії. Процес оформлення можна здійснити віддалено за допомогою цифрових підписів.

Також у застосунку Дія для оформлення потрібно мати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт і пройти авторизацію. Після погодження заявки у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Термін шерингу авто визначається сторонами угоди і може бути достроково скасований як водієм, так і власником.

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