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У партії Фіцо пропонують провести референдум щодо збільшення оборонних витрат

21:04, 6 квітня 2025
Партія Фіцо пропонує провести у Словаччині референдум щодо оборонних витрат, якщо кошти підуть лише на зброю.
У партії Фіцо пропонують провести референдум щодо збільшення оборонних витрат
Фото: Aktuality
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У партії прем'єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що словацькі громадяни повинні висловитися на референдумі щодо європейського рішення про збільшення оборонних витрат.

Як повідомляє Aktuality, про це заявив євродепутат від партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк, який є також віцеголовою цієї політсили. Він зазначив, що якщо у рішенні ЄС не буде опції для використання збільшених оборонних витрат на невійськові цілі, Словаччина повинна провести референдум перед тим, як погоджуватися на це.

«Якщо виникне ситуація, що для збільшених оборонних витрат не буде можливим подвійне використання, наприклад на інфраструктуру, реконструкцію мостів, будівництво лікарень, і Словаччині доведеться витрачати більше лише на зброю і боєприпаси – варто провести референдум з цього приводу, щоб мати чіткий мандат від громадян щодо того, що про таке збільшення витрат не може бути мови», – сказав Каліняк.

Також він заперечив, що це ставить під питання членство Словаччини в НАТО, враховуючи вимоги Білого дому щодо значного збільшення витрат на оборону від союзників.

«Поки що країни-члени НАТО мають витрачати на оборону 2% ВВП. А деякі не виконують навіть цього», – додав євродепутат.

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зброя Словаччина

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