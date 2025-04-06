У партии Фицо предлагают провести референдум по увеличению оборонных расходов

Партия Фицо предлагает провести в Словакии референдум по оборонным расходам, если средства пойдут только на оружие.

Фото: Aktuality

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В партии премьера Словакии Роберта Фицо заявили, что словацкие граждане должны высказаться на референдуме относительно европейского решения об увеличении оборонных расходов.

Как сообщает Aktuality, об этом заявил евродепутат от партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк, который является также вице-председателем этой политсилы. Он отметил, что если в решении ЕС не будет опции для использования увеличенных оборонных расходов на невоенные цели, Словакия должна провести референдум перед тем, как соглашаться на это.

«Если возникнет ситуация, что для увеличенных оборонных расходов не будет возможным двойное использование, например на инфраструктуру, реконструкцию мостов, строительство больниц, и Словакии придется тратить больше только на оружие и боеприпасы - стоит провести референдум по этому поводу, чтобы иметь четкий мандат от граждан относительно того, что о таком увеличении расходов не может быть речи», - сказал Калиняк.

Также он возразил, что это ставит под вопрос членство Словакии в НАТО, учитывая требования Белого дома по значительному увеличению расходов на оборону от союзников.

«Пока страны-члены НАТО должны тратить на оборону 2% ВВП. А некоторые не выполняют даже этого», - добавил евродепутат.

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