Таисия Онофрийчук принесла Украине четыре медали на Кубке мира по художественной гимнастике

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала на Кубке мира три золотые медали и серебро.

Фото: Міністерство молоді та спорту України

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В Софии, что в Болгарии, завершился первый этап Кубка мира по художественной гимнастике 2025 года, на котором сборная Украины завоевала четыре медали, все из которых на счету 16-летней Таисии Онофрийчук.

Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, украинская гимнастка завоевала золото в многоборье и в финалах с булавами и лентой, а также серебро в финале с обручем.

Конкретные результаты Таисии:

Золото в многоборье

Золото в финале с булавами (28,900 баллов).

Золото в финале с лентой (27,450 баллов).

Серебро в финале с обручем (28,850 баллов).

Пятое место в финале с мячом.

Также украинка Полина Карика заняла 4-е место в финале с булавами (26,850 баллов).

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