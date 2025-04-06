Таисия Онофрийчук принесла Украине четыре медали на Кубке мира по художественной гимнастике

В Софии, что в Болгарии, завершился первый этап Кубка мира по художественной гимнастике 2025 года, на котором сборная Украины завоевала четыре медали, все из которых на счету 16-летней Таисии Онофрийчук.
Как сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, украинская гимнастка завоевала золото в многоборье и в финалах с булавами и лентой, а также серебро в финале с обручем.
Конкретные результаты Таисии:
Также украинка Полина Карика заняла 4-е место в финале с булавами (26,850 баллов).
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