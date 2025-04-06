Если Россия будет отвергать мир, должны последовать решительные действия – Макрон

Макрон призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

Фото: britannica

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к скорейшему прекращению огня в Украине. Об этом он написал в соцсети X.

«В этот день национального траура в Украине мои мысли с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов, нанесенных Россией, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Прошлой ночью многочисленные российские удары снова были нацелены на жилые районы в Киеве и нескольких других украинских городах», - отметил французский президент.

Макрон также напомнил, что Украина уже почти месяц назад согласилась на предложение президента Дональда Трампа относительно полного и безусловного 30-дневного прекращения огня.

«Если Россия будет продолжать тянуть время и отвергать мир, должны последовать решительные действия», - добавил он.

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