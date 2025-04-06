США не будут откладывать новые пошлины Трампа – министр торговли Говард Лутник

Говард Лутник: мир наживается на США, новые пошлины – ответ на дефицит.

Фото: CoinDesk

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Администрация США не планирует откладывать введение «взаимных» пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник в интервью телеканалу CBS News, сообщает Укринформ.

«Не будет отсрочки. Они (пошлины - ред.) точно будут оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно», - отметил Лутник.

По его словам, цель таких действий - изменить ситуацию в международной торговле, где США имеют значительный торговый дефицит.

«Все имеют торговый избыток, а у нас торговый дефицит. Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством», - подчеркнул министр.

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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