США не відтерміновуватимуть нові мита Трампа – міністр торгівлі Говард Лутнік

Говард Лутнік: світ наживається на США, нові мита – відповідь на дефіцит.

Фото: CoinDesk

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Адміністрація США не планує відтерміновувати запровадження «взаємних» мит, оголошених президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв’ю телеканалу CBS News, повідомляє Укрінформ.

«Не буде відтермінування. Вони (мита – ред.) точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно», – зазначив Лутнік.

За його словами, мета таких дій – змінити ситуацію в міжнародній торгівлі, де США мають значний торговельний дефіцит.

«Усі мають торговельний надлишок, а у нас торговельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом», – наголосив міністр.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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