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Басівка на Сумщині не окупована – Центр стратегічних комунікацій спростував фейки РФ

19:52, 6 квітня 2025
За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські війська діють невеликими групами, намагаючись прорватися в населений пункт, проте ворог не має над ним контролю.
Басівка на Сумщині не окупована – Центр стратегічних комунікацій спростував фейки РФ
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
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Російські війська здійснюють спроби штурму села Басівка на Сумщині, проте населений пункт залишається під контролем України.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, спростувавши інформацію, поширену російськими пропагандистськими ресурсами, про нібито повну окупацію села.

«Брехня: «Російські війська повністю захопили село Басівка на Сумщині». Таку заяву тиражують російські Z-канали.

Насправді:  Село не перебуває під контролем ворога. Окупанти здійснюють спроби штурму малими групами, але Сили оборони України ефективно їх знищують. У самому населеному пункті тривають бої, і ворог не має над ним повного контролю.», - зазначив Центр стратегічних комунікацій.

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