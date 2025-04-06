На горі Піп Іван намело 30 см снігу – ДСНС закликає утриматися від походів у гори

На горі Піп Івані -12°C та 30 см снігу.

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У неділю, 6 квітня, західні області України накрило снігопадами. У Карпатах зафіксували суттєве зниження температури — на горі Піп Іван вона опустилася до -12°C.

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, на цій вершині випало близько 30 сантиметрів снігу, фіксуються сильні пориви вітру та погана видимість. Рятувальники опублікували відео з гори та закликали утриматися від походів у високогір’я до покращення погодних умов.

У ДСНС попереджають, що сильний вітер, хуртовини та обмежена видимість можуть бути небезпечними для життя. Навіть досвідченим туристам у таких умовах важко орієнтуватися на місцевості.

Рятувальники просять уважно стежити за прогнозами погоди й рекомендаціями служб, а також нагадують, що безпека — передусім.

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