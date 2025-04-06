На горе Поп Иван намело 30 см снега – ГСЧС призывает воздержаться от походов в горы

На горе Поп Иван -12°C и 30 см снега.

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В воскресенье, 6 апреля, западные области Украины накрыло снегопадами. В Карпатах зафиксировали существенное снижение температуры - на горе Поп Иван она опустилась до -12°C.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, на этой вершине выпало около 30 сантиметров снега, фиксируются сильные порывы ветра и плохая видимость. Спасатели опубликовали видео с горы и призвали воздержаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий.

В ГСЧС предупреждают, что сильный ветер, метели и ограниченная видимость могут быть опасными для жизни. Даже опытным туристам в таких условиях трудно ориентироваться на местности.

Спасатели просят внимательно следить за прогнозами погоды и рекомендациями служб, а также напоминают, что безопасность - прежде всего.

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