На Львовщине мужчина избил школьника во дворе школы – что решил суд

На Львовщине 47-летний мужчина на глазах у детей избил восьмиклассника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Яворивском районе Львовской области 47-летний мужчина избил 13-летнего школьника на территории учебного заведения. Инцидент произошел 12 марта во дворе Ясниской общеобразовательной школы имени Памвы Беринды.

Как указано в материалах суда, мужчина несколько раз ударил ученика восьмого класса - сначала в голову, после чего сбил с ног и продолжил бить в живот. Нападение произошло в присутствии других детей.

Подросток получил сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Видео с места происшествия быстро разошлось по соцсетям, и привлекло внимание правоохранителей.

Полиция открыла уголовное производство. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без его присутствия в суде.

Яворивский районный суд Львовской области по делу № 944/1628/25 признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 25 500 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.