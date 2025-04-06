На Львівщині чоловік побив школяра на подвір’ї школи – що вирішив суд

На Львівщині 47-річний чоловік на очах у дітей побив восьмикласника.

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У Яворівському районі на Львівщині 47-річний чоловік побив 13-річного школяра на території навчального закладу. Інцидент стався 12 березня на подвір’ї Ясниської загальноосвітньої школи імені Памва Беринди.

Як зазначено в матеріалах суду, чоловік кілька разів вдарив учня восьмого класу — спершу в голову, після чого збив з ніг і продовжив бити в живіт. Напад стався у присутності інших дітей.

Підліток отримав струс головного мозку та численні забої. Відео з місця події швидко розійшлося соцмережами, і привернуло увагу правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину і погодився на розгляд справи без його присутності в суді.

Яворівський районний суд Львівської області у справі № 944/1628/25 визнав його винним у хуліганстві та призначив штраф у розмірі 25 500 гривень.

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