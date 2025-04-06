У Рівненській області відновлюють опалення в соціальних закладах

Рівненська ОВА відновлює опалення в лікарнях та школах через погіршення погодних умов.

Фото: rbc.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль наказав поновити опалення в соціальних закладах області через погіршення погодних умов. Про це він повідомили у ОВА.

Синоптики прогнозують снігопад та морози до 5 градусів на найближчі два дні. У зв'язку з цим ОВА доручила керівникам громад, які вже припинили централізоване опалення, відновити подачу тепла в освітніх і медичних установах, а також інших соціальних закладах.

«Закликаю водіїв, які вже «перевзулися» на літню гуму, утриматися від поїздок. Усіх інших - врахувати складну погодну ситуацію», - наголосив очільник області.

Він також закликав водіїв, які змінили гуму на літню, утриматися від поїздок, а іншим — бути уважними через складні погодні умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.