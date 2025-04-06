В Ровенской области восстанавливают отопление в социальных учреждениях

Ровенская ОВА восстанавливает отопление в больницах и школах из-за ухудшения погодных условий.

Фото: rbc.ua

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Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль приказал возобновить отопление в социальных учреждениях области из-за ухудшения погодных условий. Об этом он сообщили в ОВА.

Синоптики прогнозируют снегопад и морозы до 5 градусов на ближайшие два дня. В связи с этим ОГА поручила руководителям громад, которые уже прекратили централизованное отопление, возобновить подачу тепла в образовательных и медицинских учреждениях, а также других социальных заведениях.

«Призываю водителей, которые уже «переобулись» на летнюю резину, воздержаться от поездок. Всех остальных - учесть сложную погодную ситуацию», - подчеркнул глава области.

Он также призвал водителей, которые сменили резину на летнюю, воздержаться от поездок, а другим - быть внимательными из-за сложных погодных условий.

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