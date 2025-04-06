В Германии состоятся стратегические учения НАТО на случай нападения России

В Гамбурге состоятся учения Бундесвера по сценарию нападения России на НАТО.

Фото: NTV

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В портовом городе Гамбург на севере Германии осенью 2025 года состоятся масштабные учения, которые будут проведены Бундесвером по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО. Учения, получившие название Red Storm Bravo, имеют целью отработку быстрой переброски союзнических войск на восток в случае эскалации конфликта. Об этом сообщает NTV.

Маневры стартуют 25 сентября и продлятся трое суток, проходя в дневное и ночное время. Гамбург, как важный логистический центр, будет выполнять ключевую роль в обеспечении быстрого перемещения сил на восточные границы Европы. В рамках учений будут отработаны различные сценарии, в частности перемещение войск через город, организация медицинской помощи и эвакуация раненых.

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