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У Німеччині відбудуться стратегічні навчання НАТО на випадок нападу Росії

18:40, 6 квітня 2025
У Гамбурзі відбудуться навчання Бундесверу за сценарієм нападу Росії на НАТО.
У Німеччині відбудуться стратегічні навчання НАТО на випадок нападу Росії
Фото: NTV
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У портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени 2025 року відбудуться масштабні навчання, що будуть проведені Бундесвером за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО. Навчання, які отримали назву Red Storm Bravo, мають на меті відпрацювання швидкого перекидання союзницьких військ на схід у разі ескалації конфлікту. Про це повідомляє NTV.

Маневри стартують 25 вересня та триватимуть три доби, проходячи в денний та нічний час. Гамбург, як важливий логістичний центр, буде виконувати ключову роль у забезпеченні швидкого переміщення сил на східні кордони Європи. У рамках навчань будуть відпрацьовані різноманітні сценарії, зокрема переміщення військ через місто, організація медичної допомоги та евакуація поранених.

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Німеччина росія НАТО навчання

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