Квітень здивує українців снігом – прогноз синоптиків

Україна чекає на холод і снігопади 7 квітня.

Фото з відкритих джерел

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У понеділок, 7 квітня, в Україні очікується холодна погода з можливими снігопадами. На дорогах буде ожеледиця, попереджають в Укргідрометцентрі.

У східних та південно-східних областях пройдуть невеликі дощі, вдень місцями помірні. Температура вночі становитиме 3-8°C тепла, в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на ґрунті можливі заморозки до -3°C. Вдень температура підніметься до 6-11°C.

На решті території України пройдуть невеликі снігопади, за винятком Одещини, Миколаївщини та крайнього заходу країни, де опадів не передбачається. Температура вночі знизиться до 0-5°C, вдень очікується 1-4°C тепла.

У західних, північних та центральних областях вночі на дорогах можливе ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень у північних, західних та Вінницькій областях можливі пориви до 15-20 м/с.

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