У Бухаресті стався вибух на ремонтній лінії метро

Внаслідок вибуху постраждав працівник.

Фото: Digi24

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У Бухаресті під час ремонтних робіт на одній з ліній метрополітену стався вибух, внаслідок якого постраждав один працівник. Про це повідомляє Digi24.

Інцидент стався 6 квітня у Секторі 1 на лінії метрополітену, де проводилися ремонтні роботи. На місце події прибули пожежники, медики та поліція.

За попередніми даними, вибух стався в обладнанні, яке використовувалося для робіт. Постраждав іноземний громадянин, який отримав травми та був госпіталізований. Поліція наразі з'ясовує обставини інциденту.

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