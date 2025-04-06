В Бухаресте произошел взрыв на ремонтной линии метро

В результате взрыва пострадал работник.

Фото: Digi24

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В Бухаресте во время ремонтных работ на одной из линий метрополитена произошел взрыв, в результате которого пострадал один работник. Об этом сообщает Digi24.

Инцидент произошел 6 апреля в Секторе 1 на линии метрополитена, где проводились ремонтные работы. На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

По предварительным данным, взрыв произошел в оборудовании, которое использовалось для работ. Пострадал иностранный гражданин, который получил травмы и был госпитализирован. Полиция сейчас выясняет обстоятельства инцидента.

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