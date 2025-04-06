Практика судов
  1. В мире

ЕС готовится к введению таможенных контрмер против США на $28 млрд

17:46, 6 апреля 2025
ЕС готов ввести пошлины на бурбон и другие товары из США.
ЕС готовится к введению таможенных контрмер против США на $28 млрд
Фото: bin.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз готовится к введению таможенных контрмер против США на сумму до 28 миллиардов долларов в ответ на тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Согласно информации Reuters, ЕС планирует наложить пошлины на широкий спектр американских товаров, от бурбона до зубной нити. Первый пакет мер должен быть утвержден в ближайшие дни и будет включать продукты, такие как мясо, злаки, вино, древесину и бытовые товары.

Это решение станет частью общей стратегии ЕС, направленной на реагирование на экономические ограничения США, которые касаются сталь, алюминий и автомобили. Согласно новым таможенным ограничениям, к 27 странам блока будут применены импортные тарифы на уровне 25% на эти продукты, а также взаимные тарифы на другие товары. Это может серьезно повлиять на экономические связи Европы и США, поскольку тарифы коснутся до 70% экспорта ЕС в США, который в прошлом году составил 532 миллиарда евро.

Отдельное внимание привлекает ситуация с бурбоном. Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 50% на этот алкогольный напиток, что вызвало обострение споров. Президент США Дональд Трамп уже пообещал применить контрмеры в виде пошлины на уровне 200% на алкогольные напитки из ЕС в случае введения такой пошлины.

В то же время некоторые страны ЕС, в частности Франция, предложили принять более жесткие меры, включая приостановление инвестиций в США. Ирландия призвала к обдуманной реакции, а Италия выступила против введения пошлин. В ближайшие дни ожидается голосование по этим контрмерам, которые должны вступить в силу поэтапно: часть из них - 15 апреля, остальные - через месяц.

Европейская комиссия продолжает переговоры с США, надеясь на возможность отмены тарифов, но в то же время готова к введению дополнительных мер, если переговоры не приведут к результату.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из ЕС - 20%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Как и за что судили украинских военных в 2024 году: отчет Верховного Суда

За уголовные правонарушения в 2024 году осуждены 6 532 военнослужащих, но за военные правонарушения приговоров судов стало меньше.

Верховный Суд оставил в силе наказание с испытательным сроком для работника объекта критической инфраструктуры, которого обвинили в уклонении от мобилизации

В отличие от позиций по другим подобным делам по статье 336 УК, в данном случае Верховный Суд решил, что к мужчине все же можно применить наказание с испытательным сроком.

Военнослужащий отказался выполнить приказ по состоянию здоровья, поскольку по заключению ВВК ему противопоказана служба в ДШВ – что решил Верховный Суд

Медицинские противопоказания для службы в определенном роде войск не являются основанием для отказа от выполнения конкретного приказа начальника, если из заключений военно-врачебной комиссии не следует невозможность выполнения именно этого приказа по состоянию здоровья – Верховный Суд.

Блокирование банком счета является правомерным, если клиент использовал счет физического лица для предпринимательской деятельности — Верховный Суд

Истец ссылалась на то, что блокирование банком ее счетов без законных оснований является нарушением договорных обязательств и прав клиента на распоряжение своими средствами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду