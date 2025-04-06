ЕС готовится к введению таможенных контрмер против США на $28 млрд

ЕС готов ввести пошлины на бурбон и другие товары из США.

Фото: bin.ua

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Европейский Союз готовится к введению таможенных контрмер против США на сумму до 28 миллиардов долларов в ответ на тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа. Согласно информации Reuters, ЕС планирует наложить пошлины на широкий спектр американских товаров, от бурбона до зубной нити. Первый пакет мер должен быть утвержден в ближайшие дни и будет включать продукты, такие как мясо, злаки, вино, древесину и бытовые товары.

Это решение станет частью общей стратегии ЕС, направленной на реагирование на экономические ограничения США, которые касаются сталь, алюминий и автомобили. Согласно новым таможенным ограничениям, к 27 странам блока будут применены импортные тарифы на уровне 25% на эти продукты, а также взаимные тарифы на другие товары. Это может серьезно повлиять на экономические связи Европы и США, поскольку тарифы коснутся до 70% экспорта ЕС в США, который в прошлом году составил 532 миллиарда евро.

Отдельное внимание привлекает ситуация с бурбоном. Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 50% на этот алкогольный напиток, что вызвало обострение споров. Президент США Дональд Трамп уже пообещал применить контрмеры в виде пошлины на уровне 200% на алкогольные напитки из ЕС в случае введения такой пошлины.

В то же время некоторые страны ЕС, в частности Франция, предложили принять более жесткие меры, включая приостановление инвестиций в США. Ирландия призвала к обдуманной реакции, а Италия выступила против введения пошлин. В ближайшие дни ожидается голосование по этим контрмерам, которые должны вступить в силу поэтапно: часть из них - 15 апреля, остальные - через месяц.

Европейская комиссия продолжает переговоры с США, надеясь на возможность отмены тарифов, но в то же время готова к введению дополнительных мер, если переговоры не приведут к результату.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из ЕС - 20%.

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