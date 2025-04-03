Трамп вводит 20% пошлину на импорт товаров из ЕС

Трамп вводит 20% пошлину на импорт из ЕС в ответ на торговые барьеры.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из разных стран мира, в том числе из Европейского Союза. Об этом он заявил вечером 2 апреля во время выступления в Розовом саду Белого дома, сообщает AP.

По словам Трампа, новые «соответствующие тарифы» должны компенсировать потери США из-за торговой политики других государств. США будут взимать «примерно половину от того, что они взимают с нас», - пояснил президент США.

В частности, на импорт товаров из стран Европейского Союза вводится 20% пошлина. По словам президента США, это решение принято в ответ на высокие ставки пошлин, которые ЕС применяет к американским товарам.

«Судебно-юридическая газета» публиковала полный список пошлин по всем странам. В отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%.

При этом в отношении России и Беларуси особые пошлины не введены. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил это тем, что продукция из этих стран почти не поставляется на американский рынок.

Кроме того, США вводят 25% пошлину на все автомобили, произведенные за пределами страны и новые правила вступят в силу с 3 апреля.

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