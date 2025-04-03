«Золотой век Америки» – Трамп вводит «взаимные пошлины» для всех стран мира

Новые пошлины начнут действовать с 9 апреля, а минимальные базовые – с 5 апреля.

Фото: CNBC

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Президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру. По его словам, это будет «золотой век Америки». Трамп введет 10% пошлин на импорт из всех стран мира, а также 25% пошлин на автомобили иностранного производства. Об этом сообщает CNBC.

В своей речи он заявил, что новая политика имеет целью обеспечить «экономическую независимость» Соединенных Штатов. По его словам, в течение десятилетий американская экономика несла потери из-за недобросовестной торговой политики других стран.

«Это один из важнейших дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости», - заявил Трамп.

Введение базовой 10% пошлины запланировано на 5 апреля, а индивидуальные тарифы начнут действовать с 9 апреля. Со 2 на 3 апреля также вступят в силу 25% пошлины на автомобили иностранной сборки.

Он пояснил, что для стран, которые, по его мнению, относятся к США несправедливо, пошлины будут устанавливаться с учетом их собственных торговых барьеров. В частности, он представил таблицу индивидуальных тарифов для разных государств, которые добавятся к общей 10% пошлине. В списке стран, на которые распространяются новые тарифы, отсутствует Россия.

В отношении Украины установлена базовая пошлина в 10%.

В списке стран, на товары из которых вводятся дополнительные сборы, оказались:

Китай - 34%

Европейский союз - 20%

Вьетнам - 46%

Тайвань - 32%

Япония - 24%

Южная Корея - 25%

Таиланд - 36%

Швейцария - 31%

Индонезия - 32%

Малайзия - 24%

Камбоджа - 49%

Великобритания - 10%

Южная Африка - 30%

Кроме того, Трамп вводит 20% пошлину на импорт товаров из ЕС.

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